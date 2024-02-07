



Во Франции состоится церемония памяти жертв нападения ХАМАСа 7 октября

Президент Эммануэль Макрон проведет сегодня церемонию, посвященную памяти французских жертв нападения Хамаса на Израиль 7 октября, на которой, как ожидается, будут присутствовать родственники убитых и взятых в заложники.



Макрон также заявлял на этой неделе, что Франция предоставит возможность почтить память французских граждан, погибших в ходе израильского наступления в Газе, последовавшего за нападением палестинской террористической группировки, не назвав при этом дату.



Церемония в Мемориальном комплексе Инвалидов в Париже отдаст дань памяти 42 французским гражданам, погибшим в результате нападения ХАМАС на Израиль, и трем другим, пропавшим без вести и предположительно находящимся в заложниках.



Президент Израиля Ицхак Герцог был приглашен, но не будет присутствовать по причинам расписания, хотя на мероприятии будут присутствовать представители посольства Израиля в Париже.



