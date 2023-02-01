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Визит Блинкена: в ПА "не услышали ничего нового"
01.02.2023 07:17 Ольга Белозерова

Визит Блинкена: в ПА "не услышали ничего нового"

После встречи председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена, стало известно, что из Вашингтона не поступило новых предложений для палестинцев.

Высокопоставленный палестинский чиновник заявил после встречи, что у Блинкена не было никаких новых предложений, сообщает Jerusalem Post.

"Новых идей или предложений мы не слышали. Мы также не услышали ничего нового о нашем требовании, чтобы администрация США выполнила свои обещания палестинцам", - заявил чиновник.

Что касается самой встречи, то на ней Аббас вновь возложил на правительство Израиля ответственность за эскалацию насилия в Иудее и Самарии, а также в Газе. 

Он также обвинил Израиль в подрыве решения о создании двух государств и нарушении подписанных соглашений с палестинцами.

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