



Визит Блинкена: в ПА "не услышали ничего нового"

После встречи председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена, стало известно, что из Вашингтона не поступило новых предложений для палестинцев.



Высокопоставленный палестинский чиновник заявил после встречи, что у Блинкена не было никаких новых предложений, сообщает Jerusalem Post.



"Новых идей или предложений мы не слышали. Мы также не услышали ничего нового о нашем требовании, чтобы администрация США выполнила свои обещания палестинцам", - заявил чиновник.



Что касается самой встречи, то на ней Аббас вновь возложил на правительство Израиля ответственность за эскалацию насилия в Иудее и Самарии, а также в Газе.



Он также обвинил Израиль в подрыве решения о создании двух государств и нарушении подписанных соглашений с палестинцами.