



Видео: жители Газы, протестуют против ХАМАСа

Telegram-канал "Освободители Газы", выступающий против ХАМАСа, публикует новые видеоролики, на которых, судя по всему, запечатлены протесты против террористической группировки, прошедшие вчера вечером в анклаве.



В коротких роликах, которые, как сообщается, были сняты в Рафиахе, южном городе, где более миллиона перемещенных жителей Газы укрываются от войны, и в Джабалии, люди скандируют лозунги против лидеров ХАМАСа, которые рифмуются на арабском языке: "Слушай Ханию, возвращайся домой из Турции, слушай Хамдана, возвращайся домой из Ливана", - имея в виду главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию (который сейчас живет в Катаре) и высокопоставленного чиновника террористической группировки Усаму Хамдана.



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На других кадрах, которыми поделился канал, протестующие кричат: "Синвар, Хания, народ - жертва", "Развалить ХАМАС" и "Народ хочет мешок муки".

В обоих местах, как сообщает телеканал, силы безопасности ХАМАСа открыли огонь по митингующим. По сообщениям, в Джабалии один человек погиб и трое получили серьезные ранения.



Неизвестно, сколько человек участвовало в протестах.



Тремя роликами поделился пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Адраи на сайте X, который комментирует их: "Жители Газы знают причину трагедии в анклаве и последствия потока разрушений и террора, порожденного лидером ХАМАСа в Газе Синваром и его кликой".



За последние недели появились видеозаписи, на которых запечатлены явные антихамасовские митинги в анклаве, в том числе один из них в прошлую пятницу, когда начались беспорядки после того, как палестинский подросток был застрелен полицией ХАМАСа, когда он пытался взять вещи из грузовика с гуманитарной помощью на переходе Рафиах из Египта.

