Видео: бой с ХАМАСом во время операции по спасению раненых солдат
Полиция Израиля обнародовала кадры боя МАГАВа с террористами, который произошел в субботу, 7 октября, в кибуце Нир-Ам.
Офицеры получили сообщение о раненых солдатах, которые оказались в ловушке под мощным обстрелом.
"В ходе боя офицеры обнаружили группу раненых солдат, скрывавшихся внутри танка. Под шквальным огнем, уничтожив множество террористов в этом районе, бойцы спасли раненых солдат и отвезли их на лечение", — сообщили в полиции.
Police publish footage showing Border Police officers battling Hamas terrorists in southern Israel and rescuing wounded soldiers. pic.twitter.com/QdLnumQ5WB— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 10, 2023