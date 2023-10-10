Полиция опубликовала имена еще четырех погибших офицеров полиции
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Видео: бой с ХАМАСом во время операции по спасению раненых солдат
10.10.2023 12:09 Алина Груднева

Видео: бой с ХАМАСом во время операции по спасению раненых солдат

Полиция Израиля обнародовала кадры боя МАГАВа с террористами, который произошел в субботу, 7 октября, в кибуце Нир-Ам.

Офицеры получили сообщение о раненых солдатах, которые оказались в ловушке под мощным обстрелом.

"В ходе боя офицеры обнаружили группу раненых солдат, скрывавшихся внутри танка. Под шквальным огнем, уничтожив множество террористов в этом районе, бойцы спасли раненых солдат и отвезли их на лечение", — сообщили в полиции.
 

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