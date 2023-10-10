



Видео: бой с ХАМАСом во время операции по спасению раненых солдат

Полиция Израиля обнародовала кадры боя МАГАВа с террористами, который произошел в субботу, 7 октября, в кибуце Нир-Ам.



Офицеры получили сообщение о раненых солдатах, которые оказались в ловушке под мощным обстрелом.



"В ходе боя офицеры обнаружили группу раненых солдат, скрывавшихся внутри танка. Под шквальным огнем, уничтожив множество террористов в этом районе, бойцы спасли раненых солдат и отвезли их на лечение", — сообщили в полиции.

