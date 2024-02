Великобритания: Атаки в Йемене повлияли на возможности хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил: “Наши удары (в Йемене) оказали значительное влияние на возможности хуситов.



Однако намерение хуситов сорвать активность в Красном море полностью не уменьшилось".



UK and US responses have had a 'significant effect on degrading Houthi capabilities'.



