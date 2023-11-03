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В Википедии появился сайт, посвященный жертвам 7 октября
03.11.2023 06:30 Катя Шульц

В Википедии появился сайт, посвященный жертвам 7 октября

Иногда бывает такая работа, которая отбирает слова и дыхание.

Это интерактивная карта, погружающая вас в кошмар бойни, развязанной террористами ХАМАС против невинных жителей юга Израиля.

Каждая красная точка - оборвавшаяся жизнь. Имя, фотография, ссылка на статью на сайте. Черная - пропал без вести или похищен. Иногда имени нет. И тут мы напоминаем о том, что в военном морге Шура лежит уже около двух сотен неопознанных тел. Кнопка NEXT ведет нас из одного места в другое.

Карта юга Израиля 7 октября.

 

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