



В Википедии появился сайт, посвященный жертвам 7 октября

Иногда бывает такая работа, которая отбирает слова и дыхание.



Это интерактивная карта, погружающая вас в кошмар бойни, развязанной террористами ХАМАС против невинных жителей юга Израиля.



Каждая красная точка - оборвавшаяся жизнь. Имя, фотография, ссылка на статью на сайте. Черная - пропал без вести или похищен. Иногда имени нет. И тут мы напоминаем о том, что в военном морге Шура лежит уже около двух сотен неопознанных тел. Кнопка NEXT ведет нас из одного места в другое.



Карта юга Израиля 7 октября.



