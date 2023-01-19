



В Вади-Ара раздают сладости: убийца солдата вернулся на роскошном автомобиле

После 40 лет тюремного заключения: Террорист Махер Юнес, убивший 42 года назад солдата Авраама Бромберга, сегодня (в четверг) был освобожден из тюрьмы и вернулся в свой дом в Вади-Аара. Как видно на опубликованных в интернете видео, террорист Юнес прибыл к своему дому на роскошном автомобиле - и был принят в честь своего освобождения десятками ликующих людей, на месте также раздавались сладости.



تغطية صحفية: "اللحظات الأولى لتحرر ماهر يونس في بلدة عارة بعد اعتقال دام 40عاماً".#فلسطين pic.twitter.com/DEuy8cuihl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2023

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى لاستقبال المحرر ماهر يونس من والدته بعد 40 عامًا في الأسر".#فلسطين pic.twitter.com/EWAdjJelJN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2023

В то же время полиция направила в район усиленные силы, чтобы помешать празднованию освобождения Махера, а сегодня был арестован и один из его родственников. В доме семьи утверждают, что не стремятся к провокациям, но освобождение двоюродного брата и соучастника преступления Махера около двух недель назад привело к настоящим торжествам.Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил после инцидента, что он "удовлетворен деятельностью полиции в деревне Арара до настоящего времени". Он также заявил: "Полиция не позволила установить палатки в поддержку терроризма, размахивать флагами ООП и ФАТХ на улицах, не позволила ни представить их как мучеников, ни собрать сторонников терроризма. Я надеюсь, что полиция продолжит контролировать этот инцидент, и террорист будет получать объятия только в доме, пока мы не примем закон, который позволит отправлять таких как он в Сирию."