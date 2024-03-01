



В США пропалестинские демонстранты вломились в дом к губернатору Миннесоты

Полиция Миннесоты арестовала четырнадцать пропалестинских демонстрантов, которым удалось проникнуть в резиденцию губернатора штата Тима Уэллса в столице Сент-Пол.



Нарушителями оказались двенадцать женщин и двое мужчин. Они были частью группы из более чем сотни протестующих, пришедших протестовать против намерения законодателей штата перевести дополнительные инвестиции пенсионных фондов Миннесоты в Израиль.



“Любые инвестиции в компании, ведущие бизнес в Израиле, укрепляют израильское общество и расширяют колониальный проект геноцида, которым является Израиль”, - сказал один из организаторов демонстрации.



