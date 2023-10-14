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В первый день войны ХАМАС сбил вертолет Ясур
14.10.2023 12:56 Аркадий Бочаровский

В первый день войны ХАМАС сбил вертолет Ясур

В первые часы боев в минувшую субботу вертолет Ясур был подбит противотанковой ракетой, в результате чего десятки десантников оказались под огнем в районе границы.
 



Вертолет  был подбит противотанковой ракетой. Пилоту удалось благополучно высадить бойцов под обстрелом и с повреждением двигателя вертолета.

После того как бойцы выбрались из вертолета, начался штурм и бой, вертолет загорелся и был полностью уничтожен. Пилоты перешли на другой вертолет и продолжили транспортировку военнослужащих.
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