



В первый день войны ХАМАС сбил вертолет Ясур

В первые часы боев в минувшую субботу вертолет Ясур был подбит противотанковой ракетой, в результате чего десятки десантников оказались под огнем в районе границы.



האסון שנמנע: בשבת השחורה הטיס מסוק יסעור עשרות צנחנים לקרב הקשה בבארי. המחבלים הנאצים מחמאאס הצליחו לפגוע באר פי ג׳י במסוק. הטייסים הצליחו להנחית את היסעור ואת הצנחנים ומנעו אסון.

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זה או הם או אנחנו. pic.twitter.com/35KafbZygM — almog boker (@bokeralmog) October 14, 2023