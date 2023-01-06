



В ПА приветствовали позицию СБ ООН по Храмовой горе

В ПА приветствовали позицию государств-членов Совета Безопасности ООН, которая, как пишет палестинская пресса, "четко подтвердила неприятие изменения исторических, правовых и политических статус святых мест в Иерусалиме".



Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.



Палестинский МИД назвало "штурмом" визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, а также "подстрекательством и провокацией, которые являются частью его позиции, направленной на изменение статус-кво".

