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ООН: в Газу приехало слишком мало грузовиков
08.12.2023 09:00 Алина Груднева

ООН: в Газу приехало слишком мало грузовиков

В Газу въехало менее 70 грузовиков с гуманитарной помощью за минувший четверг, 7 декабря.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Уточняется, что данная цифра намного ниже той, которую предполагали в США, заявившие, что хотят, чтобы объем помощи, поступившей в Газу во время "перемирия" на прошлой неделе, сохранялся и развивался.

Во время режима прекращения огня в Газу въезжало двести грузовиков с гуманитарной помощью. Соглашение было сорвано террористами в прошлую пятницу.

Израиль обвинил ООН в сокращении количества грузовиков, впускаемых в сектор Газа, в то время как международные группы помощи говорят, что поставки сдерживаются продолжающимися бомбардировками ЦАХАЛа.
 

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