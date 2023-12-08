



ООН: в Газу приехало слишком мало грузовиков

В Газу въехало менее 70 грузовиков с гуманитарной помощью за минувший четверг, 7 декабря.



Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.



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Уточняется, что данная цифра намного ниже той, которую предполагали в США, заявившие, что хотят, чтобы объем помощи, поступившей в Газу во время "перемирия" на прошлой неделе, сохранялся и развивался.



Во время режима прекращения огня в Газу въезжало двести грузовиков с гуманитарной помощью. Соглашение было сорвано террористами в прошлую пятницу.



Израиль обвинил ООН в сокращении количества грузовиков, впускаемых в сектор Газа, в то время как международные группы помощи говорят, что поставки сдерживаются продолжающимися бомбардировками ЦАХАЛа.

