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В Лондоне срывают листовки о пропавших израильских детях
13.10.2023 09:18 Катя Шульц

В Лондоне срывают листовки о пропавших израильских детях

В Лондоне была замечена пара женщин, которая ходила и срывала объявления о пропавших израильских детях.

На обращение в свой адрес, мол, что вы делаете, это же невинные дети, любительницы ХАМАС ответили: а как же дети Палестины?


 

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