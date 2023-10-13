



В Лондоне срывают листовки о пропавших израильских детях

В Лондоне была замечена пара женщин, которая ходила и срывала объявления о пропавших израильских детях.





В Лондоне две дикарки срывают постеры с пропавшими детьми в Израиле.



Особи живут в свободной стране, им платят пособие - не правильно! Отправьте дикарей обратно в Газу. pic.twitter.com/TizhCAjiuU — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) October 12, 2023

На обращение в свой адрес, мол, что вы делаете, это же невинные дети, любительницы ХАМАС ответили: а как же дети Палестины?