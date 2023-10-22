



В Индии заявили, что они не могут быть арбитрами в религиозных конфликтах

Глава влиятельной индуистской националистической организации Союз добровольных слуг родины (Раштрия Сваямсевак Сангх) Мохан Бхагват в воскресенье, 22 октября, заявил, что Индия никогда не была арбитром в конфликтах из-за которых ведут войну Израиль и ХАМАС



"Индия никогда не была арбитром в конфликтах, из-за которых сражаются Израиль и ХАМАС, потому что наша культура уважает все религии и течения. Это индуизм. Везде идет война. Вы наверняка слышали о войне в Украине, войне ХАМАСа с Израилем. В нашей стране никогда не было войн по таким вопросам, у нас никогда не было такой борьбы, мы ни с кем не воюем по таким вопросам...» - сказал Бхагват, выступая на мероприятии в округе Нагпур штата Махараштра.