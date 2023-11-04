



В Германии поддержали исламский халифат под флагами Талибана, ИГИЛ и Аль-Каиды

В пятницу вечером, 3 ноября, в немецком городе Эссен около 3000 мусульман прошли маршем, высказывая солидарность с жителями Газы.



Митингующие кричали "Аллах акбар", женщины шли отдельно от мужчин, и многие из них были покрыты.



Демонстранты несли белые и черные флаги с написанной арабской вязью "шахадой" - исламским свидетельством о вере. Белый флаг с "шахадой" - знамя афганских талибов. Черным пользовались ИГИЛ и "Аль-Каида".



На акции работали около 450 полицейских, которые не вмешивалась в проведение марша, однако инициировали проверку, была ли запрещенная символика, сообщает BILD.



Отмечается, что среди участников акции также были сторонники запрещенной в Германии партии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения").



"Она отвергает парламентскую демократию, стремится к применению законов шариата и установлению власти мирового халифата, а также к разрушению государства Израиль с помощью воинствующего джихада", - дают характеристику партии спецслужбы ФРГ.



Обозреватель BILD Тимо Локошат пишет:



"В Германии живут десятки, возможно, сотни тысяч радикалов, которые не только отвергают наше общество, но и хотят его сокрушить. Но вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждавшим голосам (...), их в лучшем случае игнорировали, а в худшем - критиковали как расистов и исламофобов. Теперь мы видим результат (...) Халифат, к созданию которого открыто призывают на плакатах в Эссене, станет адом на земле для ВСЕХ, кто в нем живет, особенно для тех, кого исламисты классифицируют как "неверных".



Фото: BILD