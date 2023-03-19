



В Газе думают, что делать с ядерными ракетами и евреями после "освобождения"

Ва'аль аль-Зард, исламский проповедник из Газы, рассказал на канале Аль-Акса (Газа-Хамас), что в Газе готовятся к “дню после освобождения Палестины”.



По его версии, существуют специальные комитеты, которые планируют день после освобождения Палестины, и что они обсуждают такие важные вопросы, как: что будет сделано с ядерными ракетами, унаследованными от Израиля, и следует ли выбросить в море всех евреев, которые остались на съедение рыбам".