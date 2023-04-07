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В ЕС осудили очередной теракт в Израиле
07.04.2023 13:11 Алина Груднева

В ЕС осудили очередной теракт в Израиле

Посол Европейского союза в Израиле Димитер Цанчев осудил теракт в долине реки Иордан на перекрестке Хамра.

Дипломат выразил соболезнования родственникам двух погибших женщин и пожелал скорейшего выздоровления третьей пострадавшей.

"Ужасающие новости о стрельбе в Иорданской долине: две молодые израильтянки убиты, одна тяжело ранена. Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшей. Категорически осуждаю теракт! Насилие никогда не может быть оправдано", - подчеркнул он.
 

Напомним, в пятницу, 7 апреля, палестинские террористы подрезали израильский автомобиль на перекрестке Хамра, после чего вышли из своей машины и открыли огонь. В результате атаки, две 20-летние женщины скончались на месте.

Третья пострадавшая в возрасте 48 лет получила тяжелые ранения. Ее экстренно госпитализировали на вертолете в больницу "Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме". Состояние раненой оценивается как критическое и нестабильное.

Террористам удалось скрыться с места нападения. Правоохранители обнаружили как минимум 22 гильзы. Район Иерихона был оцеплен. ЦАХАЛ в настоящее время ведет поиски напавших.
 

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