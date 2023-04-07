В ЕС осудили очередной теракт в Израиле
Посол Европейского союза в Израиле Димитер Цанчев осудил теракт в долине реки Иордан на перекрестке Хамра.
Дипломат выразил соболезнования родственникам двух погибших женщин и пожелал скорейшего выздоровления третьей пострадавшей.
"Ужасающие новости о стрельбе в Иорданской долине: две молодые израильтянки убиты, одна тяжело ранена. Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшей. Категорически осуждаю теракт! Насилие никогда не может быть оправдано", - подчеркнул он.
Напомним, в пятницу, 7 апреля, палестинские террористы подрезали израильский автомобиль на перекрестке Хамра, после чего вышли из своей машины и открыли огонь. В результате атаки, две 20-летние женщины скончались на месте.
IDF forces are blocking roads in the area and have started searching for the terrorists pic.twitter.com/Ww4M42MTAC— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 7, 2023
Третья пострадавшая в возрасте 48 лет получила тяжелые ранения. Ее экстренно госпитализировали на вертолете в больницу "Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме". Состояние раненой оценивается как критическое и нестабильное.
Террористам удалось скрыться с места нападения. Правоохранители обнаружили как минимум 22 гильзы. Район Иерихона был оцеплен. ЦАХАЛ в настоящее время ведет поиски напавших.
'The victim in serious condition was stable enough to be transported by helicopter to receive treatment... We are instructed to be on high alert around the holiday season, ready to respond safely,' United Hatzalah Emergency Services spokesperson informs pic.twitter.com/P7UYkjY4qB— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 7, 2023