В ЕС осудили очередной теракт в Израиле

Посол Европейского союза в Израиле Димитер Цанчев осудил теракт в долине реки Иордан на перекрестке Хамра.



Дипломат выразил соболезнования родственникам двух погибших женщин и пожелал скорейшего выздоровления третьей пострадавшей.



"Ужасающие новости о стрельбе в Иорданской долине: две молодые израильтянки убиты, одна тяжело ранена. Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшей. Категорически осуждаю теракт! Насилие никогда не может быть оправдано", - подчеркнул он.



IDF forces are blocking roads in the area and have started searching for the terrorists pic.twitter.com/Ww4M42MTAC

'The victim in serious condition was stable enough to be transported by helicopter to receive treatment... We are instructed to be on high alert around the holiday season, ready to respond safely,' United Hatzalah Emergency Services spokesperson informs pic.twitter.com/P7UYkjY4qB