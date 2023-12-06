В Белом доме подсчитали число американцев в плену у террористов в Газе
На сегодняшний день, 6 декабря, в плену у террористов в Газе все еще остаются восемь американцев, похищенных в Израиле.
Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в эфире телеканала ABC.
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"Мы считаем, что восемь американцев все еще находятся в плену у ХАМАСа. Продолжаются переговоры по достижению прекращения огня в обмен на освобождение заложников", - сказал он.
По словам Кирби, Вашингтон поддерживает военную операцию Израиля в Газе, но призывает к минимизации ущерба для мирного населения.