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Условия освобождения солдат: восстановление Газы и снятие блокады
23.11.2023 13:04 Аркадий Бочаровский

Условия освобождения солдат: восстановление Газы и снятие блокады

Журналист Элиор Леви , выступая в эфире канала КАН, рассказал об условиях освобождения солдат, захваченных ХАМАСом в ходе террористического нападения 7 октября.

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Леви говорит, что по сведениям в арабской прессе, зарубежное руководство ХАМАСа “находится в состоянии эйфории”, и по прежнему уверенно, что ему удастся сохранить контроль над Газой.

Речь идет и об Исмаиле Хания и о Халеде Машеле. Леви говорит о “трех арабских источниках”, описывающих оптимизм лидеров террористов.

Из публикаций на арабских каналах следуент, что ХАМАС ставит условием освобождения похищенных солдат восстановление Газы и снятие блокады.
 

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