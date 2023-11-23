



Условия освобождения солдат: восстановление Газы и снятие блокады

Журналист Элиор Леви , выступая в эфире канала КАН, рассказал об условиях освобождения солдат, захваченных ХАМАСом в ходе террористического нападения 7 октября.



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Леви говорит, что по сведениям в арабской прессе, зарубежное руководство ХАМАСа “находится в состоянии эйфории”, и по прежнему уверенно, что ему удастся сохранить контроль над Газой.



Речь идет и об Исмаиле Хания и о Халеде Машеле. Леви говорит о “трех арабских источниках”, описывающих оптимизм лидеров террористов.



Из публикаций на арабских каналах следуент, что ХАМАС ставит условием освобождения похищенных солдат восстановление Газы и снятие блокады.

