Условия освобождения солдат: восстановление Газы и снятие блокады
Журналист Элиор Леви , выступая в эфире канала КАН, рассказал об условиях освобождения солдат, захваченных ХАМАСом в ходе террористического нападения 7 октября.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Леви говорит, что по сведениям в арабской прессе, зарубежное руководство ХАМАСа “находится в состоянии эйфории”, и по прежнему уверенно, что ему удастся сохранить контроль над Газой.
Речь идет и об Исмаиле Хания и о Халеде Машеле. Леви говорит о “трех арабских источниках”, описывающих оптимизм лидеров террористов.
Из публикаций на арабских каналах следуент, что ХАМАС ставит условием освобождения похищенных солдат восстановление Газы и снятие блокады.