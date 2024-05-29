



"Ущерб Тель-Авиву будет огромным". Египет угрожает Израилю



Согласно военным источникам ливанской газеты Al-Akhbar, Египет направил израильской стороне жесткие послания о том, что “подталкивание к войне приведет к тому, что ущерб Тель-Авиву будет очень большим”.



По словам военного представителя Египта, “Каир пытался напугать Тель-Авив, говоря, что военная эскалация с египетской стороны будет равносильна “землетрясению внутри Израиля, поскольку она не ограничится египетским фронтом и Тель-Авив будет атакован и с других фронтов”.



Египетский военный источник сообщил Al-Akhbar, что меры безопасности, обсуждаемые в настоящее время с израильской стороной, “сосредоточены на поиске механизма предотвращения перестрелок между израильскими силами и египетскими солдатами на границе. Это происходит в условиях продолжающегося развертывания и усиления египетских сил, размещенных в этом секторе”. Он добавил, что “Каир отверг предложение о том, что египетские и израильские солдаты на КПП будут безоружны, что является абсурдом, который отверг и Израиль”.



По его словам, “существуют военные инструкции, изданные военным командованием в Египте, согласно которым солдаты должны атаковать в случае опасности, делая акцент на том, чтобы не стрелять первыми”.



Трое египетских солдат рассказали Al-Akhbar, что “Каир старается не втягиваться в эскалацию по ряду причин, важнейшей из которых является сохранение стабильности египетского государства”. Они добавили, что “Египет направил израильской стороне множество сообщений, в которых говорилось, что ее стремление втянуть страну в войну неприемлемо и ущерб, нанесенный Тель-Авиву, будет гораздо больше”.