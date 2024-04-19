Удар по базе ВВС в Исфахане: представлены спутниковые снимки
В сети обнародованы спутниковые снимки, на которых не видно значительных повреждений на базе ВВС Ирана в Исфахане в результате удара, нанесенного 19 апреля Израилем.
Соответствующие кадры представил американский телеканал CNN.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что снимки были сделаны около 10:18 утра, через пять часов после удара.
Ранее глава МИД Ирана тоже сказал, что удар не нанес значительного ущерба.
.@CNN EXCLUSIVE: No extensive damage seen at Iran's Isfahan air base in exclusive satellite images https://t.co/ioscPEGmOP— Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) April 19, 2024