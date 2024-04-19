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Удар по базе ВВС в Исфахане: представлены спутниковые снимки
19.04.2024 20:34 Алина Груднева

Удар по базе ВВС в Исфахане: представлены спутниковые снимки

В сети обнародованы спутниковые снимки, на которых не видно значительных повреждений на базе ВВС Ирана в Исфахане в результате удара, нанесенного 19 апреля Израилем.

Соответствующие кадры представил американский телеканал CNN.

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Уточняется, что снимки были сделаны около 10:18 утра, через пять часов после удара.

Ранее глава МИД Ирана тоже сказал, что удар не нанес значительного ущерба.

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