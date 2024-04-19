Иран: Израиль не нанес ущерба в Исфахане
Ночной удар по военному объекту в иранском городе Исфахан не нанес значительного ущерба.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
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"Дроны не нанесли никакого ущерба в Исфахане, несмотря на попытки сионистского режима представить это как победу", - сказал он.
По словам Абдоллахиян, информация о пострадавших в результате ночной атаки также не поступала.