



Участник линча в Акко приговорен к 10 годам тюрьмы

Окружной суд Хайфы 27 ноября приговорил Адхама Башира к 10 годам тюремного заключения за участие в линчевании Мора Джанашвили в Акко во время операции "Страж Стен". Это произошло после того, как он был осужден за террористический акт с отягчающими обстоятельствами. Кроме Башира, к ответственности за линч были привлечены еще шесть человек.



На слушаниях обвинение требовало приговорить Башира к тюремному заключению на срок от 10 до 13 лет, в то время как его адвокат просил назначить наказание от года до четырех. В приговоре было указано, что во время линчевания Башир использовал имевшееся у него оружие, чтобы разбить стекло автомобиля, с намерением причинить Джанашвили серьезные травмы, инвалидность или тяжелые телесные повреждения, исходя из мотивов национальной ненависти.



Башир был среди участников беспорядков, которые бросили десятки камней в машину Джанашвили, когда тот ехал по Акко. Камни попали в разные места, в том числе в лобовое стекло. Пытаясь скрыться от линчевателей, Джанашвили потерял управление автомобилем и врезался в стену на углу улиц, а по пути также сбил стоявшего там арабского юношу. В результате инцидента он был тяжело ранен.



"Я помню только вспышки черноты от нанесенных мне побоев", - сказал Джанашвили в интервью 12-му каналу после инцидента. "Арабы в суде мне угрожают, я верю, что если кто-то из них увидит меня на улице, он без колебаний причинит мне вред. Но это не остановит меня от требования справедливости".