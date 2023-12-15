



Три заложника по ошибке убиты огнем ЦАХАЛа

Йотам Хаим, Самар Фуад а-Талалка и еще один похищенный, чье имя пока не разглашается, трагически погибли в результате того, что по ним открыли огонь солдаты ЦАХАЛа в Газе.



Неназванный похищенный был застрелен после того, как солдаты ЦАХАЛа в Газе определили его как "угрозу". Пресс-секретарь ЦАХАЛа пояснил: "Инцидент произошел в районе, где в последнее время происходило много столкновений. Неотложные меры, принятые после инцидента, сейчас передаются всем боевым подразделениям на местах". Также было заявлено, что "ЦАХАЛ выражает глубокую скорбь в связи с произошедшим и разделяет горе семей".





Йотам Хаим, 28 лет, был похищен из своего дома в приграничной полосе. Утром Йотам 7 октября сообщил своей матери Ирис, что террористы проникли в его дом и снимают на видео все происходящее. В какой-то момент они больше не могли общаться по телефону из-за сбоя связи, поэтому он сообщил через сообщения WhatsApp, что в доме начался пожар и он горит.



Он написал своей семье: "Террористы в доме, и они зажгли газ". Он написал: "Я задыхаюсь. Я горю. Они стреляют в меня через дверь безопасной комнаты. Кто-нибудь, придите и спасите меня, я задыхаюсь". Он добавил: "Если я не переживу этого, знайте, что я люблю вас". Йотам работал в ресторане в Сдероте, его семья живет в Сде Ницан, и он играл на барабанах в рок-группе.



22-летний Самар из Шахар в Негеве работал в сельскохозяйственном секторе кибуца Нир-Оз, который был атакован террористами ХАМАСа в субботу утром. В 7:10 утра он позвонил отцу, услышав выстрелы. Вскоре после этого он сообщил, что камеры выключились, и связь прервалась. По кадрам из Газы семья поняла, что его похитили. Самар - сын Фуада и Лилы, у него есть два брата и четыре сестры.



