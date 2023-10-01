



Террористы Газы возобновляют пограничные беспорядки после трехдневного перерыва

Группа Газы под названием “Революционная молодежь”, связанная с ХАМАС, объявила, что возобновляет беспорядки у забора безопасности с Израилем 1 отктября, после трехдневного перерыва.



С середины сентября группировка проводит протесты на границе, которые часто перерастают в столкновения с израильскими солдатами. Участники беспорядков бросали гранаты и зажигательные шары через ограждение безопасности, а также размещали взрывные устройства вдоль ограждения.



В заявлении группировки говорится, что она намерена “расширить масштабы конфронтации и “подлить масла в огонь”, а также разжечь восточные границы пламенем и взрывами бомб” в ответ на “усиленное осквернение” Израилем территории комплекса Аль-Акса.



Группа заявила, что приняла свое решение после посещения 1 октября десятками евреев Храмовой горы, где расположена мечеть аль-Акса, во время Суккота. Источники палестинских СМИ из различных фракций, включая официальное агентство Вафа, осудили визит, заявив, что евреи вошли на территорию комплекса, чтобы “совершить талмудические ритуалы” под предлогом празднования Суккота.



“Евреи несут овощные подношения из пальмовых листьев, которые они намеревались принести в жертву внутри Аль-Аксы”, – пишет Вафа, по-видимому, имея в виду традиционные лулав и этрог.



Митинги на границе с сектором Газа должны возобновиться около 16:00 после дневной молитвы. Группа “Революционная молодежь” также призывает жителей ПА присоединиться к беспорядкам.