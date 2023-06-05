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Террорист, причастный к убийству Малахи Розенфельда, получил 2 пожизненных срока
05.06.2023 08:55 Ирина Демьянова

Террорист, причастный к убийству Малахи Розенфельда, получил 2 пожизненных срока

Маад Хамад, один из террористов, причастных к убийству Малахи Розенфельда в 2015 году, в воскресенье был приговорен военным судом ЦАХАЛа к двум пожизненным тюремным заключениям.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛа.

Хамад находился под стражей Палестинской автономии за участие в теракте, пока в апреле прошлого года не сбежал и не был арестован израильскими силами.
После побега Хамада ШАБАК получил информацию о том, что он планирует террористическую атаку против израильских целей в ближайшем будущем. В течение нескольких часов Хамад был арестован израильскими силами в Кобаре, а еще трое палестинцев, подозреваемых в содействии террористическим операциям с Хамадом, были задержаны в Сильваде.
 

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