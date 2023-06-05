



Террорист, причастный к убийству Малахи Розенфельда, получил 2 пожизненных срока

Маад Хамад, один из террористов, причастных к убийству Малахи Розенфельда в 2015 году, в воскресенье был приговорен военным судом ЦАХАЛа к двум пожизненным тюремным заключениям.



Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛа.



Хамад находился под стражей Палестинской автономии за участие в теракте, пока в апреле прошлого года не сбежал и не был арестован израильскими силами.

После побега Хамада ШАБАК получил информацию о том, что он планирует террористическую атаку против израильских целей в ближайшем будущем. В течение нескольких часов Хамад был арестован израильскими силами в Кобаре, а еще трое палестинцев, подозреваемых в содействии террористическим операциям с Хамадом, были задержаны в Сильваде.

