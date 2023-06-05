



Террорист ХАМАС и брат похитителя Хадара Голдина освобождены в Газе

Юсуф Масуд, член бригады “Изз ад-Дин аль-Кассам” и брат командира террористической группы, захватившей тело солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина , был освобожден в воскресенье в Газе.



Масуд просидел в израильской тюрьме почти 20 лет. Он был арестован на контрольно-пропускном пункте Абу-Холи в южной части Газы в 2003 году и осужден за обстрел ракетами блока поселений Гуш-Катиф (до вывода израильских войск) и за террористическую деятельность.



У Масуда есть два брата, которые были убиты во время терактов и, как и он, были членами военного подразделения ХАМАС. Один из них, Ясин Масуд, был убит при попытке спасти других террористов ХАМАС из обрушившегося туннеля в районе Туффа в Газе.



Валид Масуд, второй брат, был убит в августе 2014 года во время так называемой “Черной пятницы в Рафиахе”. Именно в этот день было похищено тело Голдина, что вызвало массированную атаку ЦАХАЛа, в результате которой погибли десятки палестинцев в Рафиахе.



Согласно палестинским сообщениям, ЦАХАЛ забрал тело Масуда с места происшествия, потому что считал, что это тело Голдина. По-видимому, он был одет в форму ЦАХАЛа, чтобы сбить солдат с толку. Тело Валида все еще находится в Израиле.



Брат Хадара, Цур, раскритиковал поведение Израиля в отношении освобождения тела его брата.



“До сегодняшнего дня с нами никто не разговаривал, никто не удосужился сообщить нам новости. До сегодняшнего дня у нас берут интервью, и это отражает отношение и обращение с семьями заложников в Израиле. Становится неясным, кто враг, семьи или террористическая организация, которая держит в заложниках солдата, сражавшегося на фронте. Хамас — это тот, кто устанавливает цены, определяет язык, и мы играем им на руку. Хамас создает два разных уравнения. Либо мы платим высокую цену и освобождаем террористов, либо разрушаем нашу взаимную солидарность, высшую ценность и интерес, без которых наше общество будет разрушено”, - сказал Цур Голдин.

