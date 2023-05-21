



Теракт в районе Хавара: ЦАХАЛ предоставил подробности

Армия обороны Израиля поделилась подробностями сегодняшнего автомобильного теракта в районе Хавара.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, автомобиль ускорился в направлении военнослужащего, который выполнял в том районе рутинную работу, и наехал на него.



"В этот момент еще один солдат в этом районе открыл огонь по машине, которой удалось в итоге скрыться с места происшествия", - сказано в сообщении.



В ЦАХАЛе подтвердили, что раненым оказался солдат. Он получил легкие травмы, из-за которых был госпитализирован для оказания первой помощи. Семью пострадавшего известили о происшествии.



"Солдаты ЦАХАЛа обыскивают территорию в поисках нападавших", - резюмировали в ЦАХАЛе.



В свою очередь, высокопоставленный военный источник сообщил изданию Walla о том, что речь идет, вероятнее всего, о спонтанном теракте, а не спланированном заранее.



"Речь идет об одном террористе, который сбежал и в настоящее время его пытаются поймать", - сказано в сообщении.



Военный источник также добавил, что ранение в голову получил солдат из Сайерет Нахаль. Информация проверяется.





