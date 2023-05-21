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Теракт в районе Хавара: ЦАХАЛ предоставил подробности
21.05.2023 20:15 Алина Груднева

Теракт в районе Хавара: ЦАХАЛ предоставил подробности

Армия обороны Израиля поделилась подробностями сегодняшнего автомобильного теракта в районе Хавара.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, автомобиль ускорился в направлении военнослужащего, который выполнял в том районе рутинную работу, и наехал на него.

"В этот момент еще один солдат в этом районе открыл огонь по машине, которой удалось в итоге скрыться с места происшествия", - сказано в сообщении.

В ЦАХАЛе подтвердили, что раненым оказался солдат. Он получил легкие травмы, из-за которых был госпитализирован для оказания первой помощи. Семью пострадавшего известили о происшествии.

"Солдаты ЦАХАЛа обыскивают территорию в поисках нападавших", - резюмировали в ЦАХАЛе.

В свою очередь, высокопоставленный военный источник сообщил изданию Walla о том, что речь идет, вероятнее всего, о спонтанном теракте, а не спланированном заранее.

"Речь идет об одном террористе, который сбежал и в настоящее время его пытаются поймать", - сказано в сообщении.

Военный источник также добавил, что ранение в голову получил солдат из Сайерет Нахаль. Информация проверяется.


 

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