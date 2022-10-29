Теракт в Кирьят-Арбе: число пострадавших увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате теракта в Кирьят-Арбе возросло до четырех человек.
По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии.
В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.
В Шаарей-Цедек поступил 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.
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