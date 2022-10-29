



Теракт в Кирьят-Арбе: число пострадавших увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате теракта в Кирьят-Арбе возросло до четырех человек.

По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии.

В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.

В Шаарей-Цедек поступил 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.