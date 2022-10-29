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Теракт в Кирьят-Арбе: число пострадавших увеличилось до четырех
29.10.2022 22:36 Алина Груднева

Теракт в Кирьят-Арбе: число пострадавших увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате теракта в Кирьят-Арбе возросло до четырех человек.

 
По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии.
 
 В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.
 
В Шаарей-Цедек поступил 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

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