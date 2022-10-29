Теракт в Кирьят-Арбе: обновленные данные
В результате стрельбы возле дома Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе два человека получили тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести.
Об этом сообщает 13 канал.
По предварительным данным, террорист нейтрализован. Есть предположение, что он действовал не один.
"Моя семья в безопасности", - сообщил живущий по соседству Бен-Гвир.
Террорист открыл огонь по евреям в районе военного КПП. Один человек получил очень серьезные ранения, второй - ранения средней степени тяжести. Предварительно, пострадали отец и сын.
Позже поступила информация, что госпитализированы четыре человека. По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии. В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.
Позже поступила информация, что госпитализированы четыре человека. По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии. В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.
В Шаарей-Цедек поступил 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.
На место происшествия был направлен вертолет ЦАХАЛа для эвакуации раненых.
По словам Бен-Гвира, теракт совершен менее чем в 100 метрах от его дома.
"Меня не было дома. Не секрет, что я в безопасности. 24/7. Я говорю тем, кто в течение всего Шаббата соревновался в том, сколько на меня можно нападать. Когда вы пустите мою кровь, это будет иметь последствия", - сказал депутат.