



Теракт в Кирьят-Арбе: обновленные данные

В результате стрельбы возле дома Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе два человека получили тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести.

Об этом сообщает 13 канал.

По предварительным данным, террорист нейтрализован. Есть предположение, что он действовал не один.

"Моя семья в безопасности", - сообщил живущий по соседству Бен-Гвир.





Позже поступила информация, что Террорист открыл огонь по евреям в районе военного КПП. Один человек получил очень серьезные ранения, второй - ранения средней степени тяжести. Предварительно, пострадали отец и сын.Позже поступила информация, что госпитализированы четыре человека. По данным задача Задача Эйн-Керем, 60-летний мужчина находится в критическом состоянии. В больнице также находятся 48-летний мужчина и 19-летний мужчина. Они получили легкие ранения.

В Шаарей-Цедек поступил 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

На место происшествия был направлен вертолет ЦАХАЛа для эвакуации раненых.

По словам Бен-Гвира, теракт совершен менее чем в 100 метрах от его дома.

"Меня не было дома. Не секрет, что я в безопасности. 24/7. Я говорю тем, кто в течение всего Шаббата соревновался в том, сколько на меня можно нападать. Когда вы пустите мою кровь, это будет иметь последствия", - сказал депутат.