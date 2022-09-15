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Теракт в Кармель: один пострадавший
15.09.2022 21:54 Алина Груднева

Теракт в Кармель: один пострадавший

В результате стрельбы в Кармель, в Хевроне, пострадал молодой человек в возрасте примерно 18 лет.

 
Об этом сообщили в MDA.
 
Парень был в полном сознании, когда прибыли медики. Он получил огнестрельные ранения в верхнюю часть тела. Пострадавшего госпитализировали в стабильном состоянии.
 
Согласно обновленным данным, террорист скрылся, а не нейтрализован, как сообщалось ранее. Ведется сканирование местности.
 
Армия обороны Израиля предоставит подробности позже.

Жителей Кармель призвали оставаться в своих домах.

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