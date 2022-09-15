



Теракт в Кармель: один пострадавший

В результате стрельбы в Кармель, в Хевроне, пострадал молодой человек в возрасте примерно 18 лет.

Об этом сообщили в MDA.

Парень был в полном сознании, когда прибыли медики. Он получил огнестрельные ранения в верхнюю часть тела. Пострадавшего госпитализировали в стабильном состоянии.

Согласно обновленным данным, террорист скрылся, а не нейтрализован, как сообщалось ранее. Ведется сканирование местности.

Армия обороны Израиля предоставит подробности позже.



Жителей Кармель призвали оставаться в своих домах.