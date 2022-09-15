Стрельба в Кармель: что известно
Вечером, 15 сентября, поступило сообщение о стрельбе в Кармель.
По предварительным данным, один человек получил легкое ранение в руку.
"Недавно в приложении Службы тыла было активировано оповещение об опасениях по поводу инцидента с безопасностью в Кармель. Подробности происшествия уточняются", - сказал представитель ЦАХАЛа.
"Недавно в приложении Службы тыла было активировано оповещение об опасениях по поводу инцидента с безопасностью в Кармель. Подробности происшествия уточняются", - сказал представитель ЦАХАЛа.
В соцсетях пишут, что террорист нейтрализован.
На место происшествия подтягиваются дополнительные силы безопасности. Ведется поиск стрелявших. Информация уточняется.