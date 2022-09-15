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Стрельба в Кармель: что известно
15.09.2022 21:40 Алина Груднева

Стрельба в Кармель: что известно

Вечером, 15 сентября, поступило сообщение о стрельбе в Кармель.

 
По предварительным данным, один человек получил легкое ранение в руку.

"Недавно в приложении Службы тыла было активировано оповещение об опасениях по поводу инцидента с безопасностью в Кармель. Подробности происшествия уточняются", - сказал представитель ЦАХАЛа.
 
 В соцсетях пишут, что террорист нейтрализован.
 
На место происшествия подтягиваются дополнительные силы безопасности. Ведется поиск стрелявших. Информация уточняется.

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