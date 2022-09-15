



Стрельба в Кармель: что известно

Вечером, 15 сентября, поступило сообщение о стрельбе в Кармель.

По предварительным данным, один человек получил легкое ранение в руку.



"Недавно в приложении Службы тыла было активировано оповещение об опасениях по поводу инцидента с безопасностью в Кармель. Подробности происшествия уточняются", - сказал представитель ЦАХАЛа.

В соцсетях пишут, что террорист нейтрализован.

На место происшествия подтягиваются дополнительные силы безопасности. Ведется поиск стрелявших. Информация уточняется.