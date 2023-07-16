



Теракт в Гуш-Эцион



Израильские СМИ сообщают о стрельбе на перекрестке Ткоа в Гуш-Эционе. Один мужчина, в возрасте около 30 лет, получил ранения средней тяжести. Легкие ранения получила 14-летняя девочка.



По всей видимости, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. Террористы скрылись, и силы безопасности преследуют его.



MADA сообщило: "В 08:46 на горячую линию 101 MADA в районе Иерусалима поступило сообщение об огнестрельном ранении в районе перекрестка Ткоа. Судя по первоначальному сообщению, медики и парамедики оказывают медицинскую помощь 30-летнему мужчине в состоянии средней тяжести".



ЦАХАЛ сказал: "Поступило сообщение об инциденте со стрельбой на застрявшем перекрестке. Силы ЦАХАЛа начали преследование подозреваемых".



Все дороги в районе Ткоа перекрыта. Силы безопасности разыскивают двух террористов на автомобиле.

