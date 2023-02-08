



Теракт в Городе Давида: состояние бойца ЦАХАЛа ухудшилось

Состояние солдата Армии обороны Израиля, тяжело раненного в результате обстрела в Городе Давид, ухудшилось за ночь.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на заявление его семьи.



"Просим всех, кто может, помолиться за благополучие Надава Хаима бен Ирит Хая. Мы надеемся на хорошие новости", — сказали в семье.



Теракт был совершен в конце января. Один из пострадавших был выписан из больницы, состояние второго оценивалось как хорошее. Третий пострадавший находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

