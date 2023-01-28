



Теракт в центре Иерусалима

Два человека были ранены утром 28 января в результате второго за последний день нападения со стрельбой, произошедшего в Городе Давида в Иерусалиме. Прибывшие на место происшествия бригады MАDA оказали медицинскую помощь раненым, в том числе 22-летнему мужчине в тяжелом состоянии и 45-летнему мужчине в средне-тяжелом состоянии, оба получили огнестрельные ранения верхней части тела, и эвакуировали их в городскую больницу "Шаарей Цедек".



Парамедик MDA Фади Декидек сказал, что "мы быстро прибыли на место происшествия и увидели двух раненых. Это 45-летний мужчина и 22-летний молодой человек. Они были в полном сознании и получили огнестрельные ранения верхней части тела. Мы быстро поместили его в отделение интенсивной терапии и эвакуировали их с жизненно необходимой медицинской помощью в больницу "Шаарей Цедек", где молодой человек находится в тяжелом состоянии, а второй - в состоянии средней тяжести".



Предварительное расследование теракта возле Города Давида в Иерусалиме показало, что террорист открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа Город Давида, ранив мужчину и молодого человека - и был нейтрализован на месте гражданским.