



Теракт в Бейт-Эль совершил террорист "Исламского джихада"

В ходе поиска второго террориста, сбежавшего прошлой ночью после стрельбы в Бейт-Эль, были задержаны пять человек в районе Рамаллы.

Также появились новые подробности о ликвидированном террористе

23-летний Кайс Имад Шеджайя в прошлом неоднократно попадал под аресты. В 2015 году он был ранен в ногу в ходе беспорядков.

Его брат, Баха ад-Дин, отбывает наказание в израильской тюрьме. На относительно старых фотографиях Кайса, сделанных более года назад, он позирует на фоне флага ХАМАСа, хотя представитель "Исламского джихада" в Иудее и Самарии Тарек Эзз аль-Дин взял ответственность за нападение в Бейт-Эль.

"Мы поздравляем "Исламский джихад" с героической операцией к северу от Рамаллы, в оккупированном поселении Бейт-Эль, и подтверждаем, что операции сопротивления будут продолжаться, пока не завершится оккупация", - сказал он.