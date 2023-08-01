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Стало известно об еще одном раненом в теракте в Маале-Адумим
01.08.2023 17:16 Наталья Богинская

Стало известно об еще одном раненом в теракте в Маале-Адумим

Служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщила в результате теракта в Маале-Адумим пострадало пять человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.

По данным MАDA, серьезно пострадал мужчина 40 лет. Состояние четырех других пострадавших, в том числе 14-летнего мальчика и троих мужчин 28, 29 и 37 лет, оценивается как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы опознали террориста как палестинца в возрасте 20 лет. ЦАХАЛ все еще устанавливает его личность.

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