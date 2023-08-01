Стало известно об еще одном раненом в теракте в Маале-Адумим
Служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщила в результате теракта в Маале-Адумим пострадало пять человек.
Пострадавшие доставлены в больницы Иерусалима.
По данным MАDA, серьезно пострадал мужчина 40 лет. Состояние четырех других пострадавших, в том числе 14-летнего мальчика и троих мужчин 28, 29 и 37 лет, оценивается как средней степени тяжести.
Правоохранительные органы опознали террориста как палестинца в возрасте 20 лет. ЦАХАЛ все еще устанавливает его личность.
Момент теракта в ТЦ Маале-Адумим: арабский террорист, работник муниципалитета Иерусалима (в желтом жилете), спрятался за автобусной остановкой, откуда расстреливал мирных израильтян, 5 раненыхhttps://t.co/AvVOgtzzmj pic.twitter.com/QqYOX3hjWH— Miss Marple 🇮🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇲 (@natalie_shv) August 1, 2023