



США заблокировали в ООН обвинение Израиля в давке в Газе

Арабским странам не удалось получить немедленную поддержку заявления Совбеза ООН, в котором снова оказывался виноватым Израиль и его армия в том, что они открыли огонь по палестинцам, ожидающим доставки продовольствия и другой гуманитарной помощи возле Газы, и в гибели десятков людей.



Рияд Мансур, посол Палестины в ООН, сообщил журналистам после экстренного закрытого заседания совета, посвященного смертям, что 14 из 15 членов совета поддержали заявление, выдвинутое Алжиром..



США это заявление отказались поддерживать, более того, заместитель посла США Роберт Вуд говорит репортеру, который задается вопросом, почему: “У нас нет всех фактов на местах – вот в чем проблема”.



По словам Вуда, США пытаются собрать все факты, в том числе об “обстоятельствах гибели людей”, что является ключевым вопросом.



Вуд говорит, что дипломаты работают, “чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какие-то формулировки, с которыми все смогут прийти к согласию”.



