



США оценили ущерб в Израиле после атаки Ирана

В Израиле не зафиксировано "значительного ущерба" после массированной атаки с территории Ирана.



Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный американский военный чиновник.



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Аналогичную оценку ситуации дал пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Он сообщил, что из сотен ракет, выпущенных из Ирана, лишь несколько проникли на территорию в Израиль, нанеся незначительный ущерб инфраструктуре авиабазы Неватим и дороге в районе горы Хермон.



База Неватим остается полностью работоспособной. Самолеты продолжали взлетать и приземляться для выполнения своих задач.