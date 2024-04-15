Новости » Арабо-израильский конфликт
США оценили ущерб в Израиле после атаки Ирана
15.04.2024 08:52 Алина Груднева

США оценили ущерб в Израиле после атаки Ирана

В Израиле не зафиксировано "значительного ущерба" после массированной атаки с территории Ирана.

Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный американский военный чиновник.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Аналогичную оценку ситуации дал пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Он сообщил, что из сотен ракет, выпущенных из Ирана, лишь несколько проникли на территорию в Израиль, нанеся незначительный ущерб инфраструктуре авиабазы Неватим и дороге в районе горы Хермон.

База Неватим остается полностью работоспособной. Самолеты продолжали взлетать и приземляться для выполнения своих задач.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы