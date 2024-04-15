США оценили ущерб в Израиле после атаки Ирана
В Израиле не зафиксировано "значительного ущерба" после массированной атаки с территории Ирана.
Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный американский военный чиновник.
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Аналогичную оценку ситуации дал пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Он сообщил, что из сотен ракет, выпущенных из Ирана, лишь несколько проникли на территорию в Израиль, нанеся незначительный ущерб инфраструктуре авиабазы Неватим и дороге в районе горы Хермон.
База Неватим остается полностью работоспособной. Самолеты продолжали взлетать и приземляться для выполнения своих задач.