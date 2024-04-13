Новости » Арабо-израильский конфликт
США обеспокоены возможностью удара Ирана по Израилю
13.04.2024 21:42 Алина Груднева

США обеспокоены возможностью удара Ирана по Израилю

В администрации президента США Джо Байдена крайне обеспокоены возможностью широкомасштабного нападения Ирана на Израиль.

Такое заявление сделал американский чиновник в комментарии "Аль-Джазире".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы очень обеспокоены возможностью того, что Иран начнет широкомасштабное нападение на Израиль. США будут защищать Израиль и действовать, чтобы отразить возможное иранское нападение", - сказал он. 

По словам источника, военные силы США и союзников готовы отразить любое нападение Ирана.

Также он сообщил, что ожидается удар Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля. Предполагается, что для этого Тегеран воспользуется своими прокси в Ираке и Сирии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы