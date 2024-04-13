



США обеспокоены возможностью удара Ирана по Израилю

В администрации президента США Джо Байдена крайне обеспокоены возможностью широкомасштабного нападения Ирана на Израиль.



Такое заявление сделал американский чиновник в комментарии "Аль-Джазире".



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"Мы очень обеспокоены возможностью того, что Иран начнет широкомасштабное нападение на Израиль. США будут защищать Израиль и действовать, чтобы отразить возможное иранское нападение", - сказал он.



По словам источника, военные силы США и союзников готовы отразить любое нападение Ирана.



Также он сообщил, что ожидается удар Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля. Предполагается, что для этого Тегеран воспользуется своими прокси в Ираке и Сирии.