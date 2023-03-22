



США: 2023 год может стать самым смертоносным со времен 2-й интифады

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге Совбеза прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.



Она прогнозирует, что нынешний год станет самым смертоносным со времен второй интифады.



"США по-прежнему глубоко обеспокоены непрекращающимся насилием в Израиле, в Иудее и Самарии. 2022 год стал самым смертоносным со времен Второй интифады. И 2023 год находится на пути к тому, чтобы превзойти этот ошеломляющий уровень насилия", — предупредила Томас-Гринфилд.



По словам дипломата, США отвергают любые акты насилия, а также подстрекательства к этому. Она добавила, что ответственность и правосудие должны обеспечиваться с одинаковой строгостью.



"Мы продолжаем призывать стороны к деэскалации и воздерживаться от односторонних действий и бесполезной риторики, которые только разжигают напряженность, особенно по мере того, как мы приближаемся к праздникам в апреле", - добавила она.



Она пояснила, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия по восстановлению спокойствия и содействию миру.

