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Спецназ освободил четырех заложников в Газе
08.06.2024 13:37 Аркадий Бочаровский

Спецназ освободил четырех заложников в Газе


Сегодня утром (суббота) в ходе комплексной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) были спасены четыре израильских заложника: Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет), похищенные ХАМАСом с фестиваля Нова  7 октября.

Заложники были спасены бойцами ШАБАКа и ЦАХАЛа из двух разных мест в ходе операции в центре лагеря беженцев Нусейрат.

Состояние их здоровья нормальное, и они были переведены для дальнейшего медицинского обследования в медицинский центр Тель-Ха Шомер Шиба.

Силы безопасности продолжат предпринимать все усилия для возвращения похищенных.

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