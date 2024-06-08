



Спецназ освободил четырех заложников в Газе



Сегодня утром (суббота) в ходе комплексной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) были спасены четыре израильских заложника: Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет), похищенные ХАМАСом с фестиваля Нова 7 октября.



Заложники были спасены бойцами ШАБАКа и ЦАХАЛа из двух разных мест в ходе операции в центре лагеря беженцев Нусейрат.



Состояние их здоровья нормальное, и они были переведены для дальнейшего медицинского обследования в медицинский центр Тель-Ха Шомер Шиба.



Силы безопасности продолжат предпринимать все усилия для возвращения похищенных.