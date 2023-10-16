



Специалисты потрясены количеством оружия, захваченного у террористов

ЦАХАЛ, после зачистки от боевиков ХАМАСа Юга страны, обнаружил массивные арсеналы оружия, которым можно было оснастить целую армейскую бригаду



Среди найденного: многие тысячи патронов, заряды взрывчатки, в том числе предназначенные для крепления к танкам и уничтожения бронетехники, ракеты РПГ различных типов российского и северокорейского производства, термические ракеты и бомбы, полторы тысячи автоматов Калашникова, две тысячи стандартных взрывчатых веществ, десятки зенитных ракет типа "Стрела", десятки приборов ночного видения и радиостанций, сотни снайперских винтовок и пулеметов, взрывные устройства, скопированные по своей конфигурации с имеющихся в ЦАХАЛе для взлома заборов и дверей, устройства-ловушки, сотни ножей коммандос и дронов, сбрасывающих взрывные устройства, тысячи гранат, а также большие мины египетского производства, переделанные в ручные взрывные устройства.



Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛа с удивлением обнаружили большое количество санитарных сумок, загруженных дозами крови и медицинским оборудованием.



Командир Института Демонтирования Оружия на базе Кэмп-Джулис майор Г., воевавший в подразделении "Яхалом" и совершивший рейд по тоннелю, в который был похищен покойный Хадар Голдин, знаком со всеми видами найденного оружия, но его удивило его количество: "Значительная часть этого оружия была произведена в секторе Газа, но не в соответствии с военными стандартами. Около 30% производимого ими оружия превращается в отходы, поэтому они производят его массово".



ЦАХАЛ уже изучает захваченную добычу, и некоторые из захваченных ракет РПГ уже были запущены вчера по имитированным целям на полигоне. Армия обеспокоена количеством крупных танков и БТР типа "Намер", получивших фатальные попадания, несмотря на установленную на них систему противоракетной обороны "Мэиль Руах". ХАМАСу удалось поразить чувствительные точки в этой бронетехнике, и поэтому в армии готовятся бороться с этим слабым местом еще до начала наземной операции. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram