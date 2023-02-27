



Сотни поселенцев атаковали Хавара, ЦАХАЛ эвакуировал жителей



Спустя несколько часов после нападения, в результате которого были убиты два брата из Хар Браха, сотни поселенцев прибыли вечером 26 февраля в деревню Хавара и подожгли более 30 домов и магазинов и около 25 автомобилей. Были разбиты витрины предприятий на главной улице.



В деревню были направлены силы МАГАВа и резервный батальон, и только примерно через 3 часа беспорядков в этом месте наступило спокойствие. В связи с этими событиями министр обороны распорядился поднять уровень готовности на границе с Газой и Иерусалиме. Один из политических источников заявил, что в настоящее время ситуация "наиболее близка к эскалации со времен операции Страж Стен".



قناة كان: عدد المستوطنين المشاركين في الهجوم على حوارة بالمئات، وهو غير مسبوق في مثل هذه الأحداث. pic.twitter.com/eBUAZVS6n9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 26, 2023

مصادر محلية: "مستوطنون يحرقون معرضاً للمركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس". pic.twitter.com/7vnsPcY5hu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 26, 2023

По сообщениям в социальных сетях, во время беспорядков 3 поселенца получили легкие ранения от брошенных в них камней. В то же время палестинское министерство здравоохранения сообщило, что 37-летний Самех Акташ был убит из огнестрельного оружия. Также силами безопасности из горящих домов были спасены 9 палестинских семей. После этих событий армия подготовилась к обеспечению безопасности всего района. ЦАХАЛ рассматривает возможность установки заграждений вокруг города Шхем. По оценкам специалистов, теракты нападения могут произойти в любой момент.Высокопоставленный политический чиновник выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся эскалации и заявил: "Мы находимся в сложной последовательности событий. Предпринимаются все действия, чтобы сгладить ситуацию всеми средствами. Премьер-министр дал указание максимально увеличить силы на местах и защитить всех жителей Иудеи и Самарии, евреев и арабов. Это событие может привести к серьезной эскалации и перерасти в интифаду, и мы окажемся в цунами террора. Следующие несколько часов являются критическими".В мечетях Хавары звучали призывы к палестинским жителям выйти и противостоять поселенцам. На документах с места событий видно несколько мест поджогов. На другом документе видно, как группа поселенцев молится и произносит "Кадиш", а на заднем плане горит деревня.Палестинцы утверждают, что евреи бросали камни в палестинскую пожарную машину, а также в машины скорой помощи. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о 390 палестинцах, получивших ранения в столкновениях в районе Шхема. Как уже упоминалось, Министерство здравоохранения Палестины сообщило об одном погибшем и двух раненых средней тяжести в результате стрельбы.После беспорядков в Хаваре в палестинских социальных сетях стали появляться призывы к подстрекательству к насилию: "Сожгите точки соприкосновения с армией и районы поселений сегодня в 11 часов вечера - чтобы эта ночь стала адом для поселенцев".