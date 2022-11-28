



Солдат-друзов арестовали за то, что бросили взрывное устройство в палестинцев

Пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что сегодня утром 28 ноября были арестованы трое солдат по подозрению в причастности к попытке бросить взрывное устройство в дом в палестинской деревне в зоне ответственности бригады "Эцион".



Солдаты, все члены друзской общины и служащие в танковых подразделениях, подозреваются в том, что бросили взрывное устройство в дом недалеко от Бейт-Лехема. Предполагается, что это - акт мести за похищение тела Тирана Феро из больницы в Дженине.





Первые данные, полученные в ходе расследования дела, показывают, что это был самодельный, непрофессиональный заряд, который не взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Армия обороны Израиля считает, что задержаны все лица, замешанные в инциденте. Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что начато расследование для изучения всех обстоятельств дела.