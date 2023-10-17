



Снесли ворота кибуца и давили террористов. Рассказ танкистки о бое в Холит

Капитан К., депутат танковой роты, рассказывает о боях с террористами после террористического вторжения 7 октября.



"Все началось со столкновений на дороге №232, на подъезде к приграничным поселениям, и борьбы с десятками террористов.

Мы продолжили прочесывание местности, чтобы убедиться в отсутствии новых угроз в этом районе. После этого мы дошли до периметра ограждений на границе, где поняли, что то, что мы видели до сих пор, скорее всего, было только началом", - сказала она.



"Мы вернулись обратно и присоединились к бригаде, вместе с ней мы начали движение по дороге с танком в сторону кибуца Холит после получения информации о произошедшем там инциденте. Когда мы приехали в Холит, ворота кибуца были закрыты. В районе было относительно тихо, выстрелов мы не слышали.



Вдруг из кибуца навстречу нам вышел солдат и жестом попросил нас следовать за ним внутрь. Мы поняли, что в кибуце еще не появились дополнительные силы. Мы разогнали танк, снесли ворота кибука, следуя указаниям солдата. Он провел нас к центру.



Когда мы добрались до центральной точки в Холит и убедились, что внутри нет мирных жителей, мы открыли огонь из пулеметов по входу в дом, чтобы проверить, не выходит ли террорист, и вдруг нас атаковали со стороны поля, сзади", - рассказывает она.



"Мы развернули танк на поле и начали обстреливать местность. Одна из групп бойцов был поражена сзади. Мы идентифицировали террориста, выпустили по нему снаряд, пробили ограждение по периметру, чтобы убедиться, что уничтожили его, и увидели, что положение сил стабильно. Находящиеся внутри боевые расчеты начали прочесывание местности с целью поиска других террористов в окрестностях.



Во время прочесывания боевыми группами мы оцепили территорию и произвели залпы, чтобы предотвратить приближение террористов, а также убедились, что все жители находятся под защитой. После этого на связь вышел бригадир, который сообщил о проникновении террористов на другую сторону населенного пункта и приказал нам туда прибыть. Когда мы прибыли в этот район в соответствии с указанием сил, то поняли, что террористы скрылись".



"Мы начали двигаться в западном направлении, чтобы обнаружить террористов. Пока террористы вели стрельбу в этом районе, мы обнаружили двух из них в этом районе, наехали на них и уничтожили.



Мы вернулись обратно в поселение и совместно с Сайерет Голани и Бардалас начали прочесывание, чтобы убедиться, что все террористы уничтожены.



В это же время в район вошел второй танк роты и закрепился бульдозер D9, в задачу которого входит расчищение местности, чтобы можно было выявить больше террористов."



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