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СМИ: в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине убиты четыре палестинца
07.03.2023 16:21 Алина Груднева

СМИ: в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине убиты четыре палестинца

В ходе сегодняшней операции в лагере беженцев Дженин убиты четыре палестинца.

Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что среди них был террорист, совершивший теракт в Хавара. Минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу, идентифицировал одного из ликвидированных как 26-летнего Мухаммеда Ваэля Газзави.

Также поступили сообщения о нескольких раненых. Точное количество выясняется.

Ранее палестинцы сообщили, что силы ЦАХАЛа окружили дом палестинца в Дженине, и утверждают, что в ходе перестрелки был ранен один палестинец. Палестинцы также сообщили, что израильские военные выпустили ракеты по дому влиятельного палестинца в Дженине, и дом обрушился.
 

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