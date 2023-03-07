



СМИ: в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине убиты четыре палестинца

В ходе сегодняшней операции в лагере беженцев Дженин убиты четыре палестинца.



Об этом сообщают СМИ.



Уточняется, что среди них был террорист, совершивший теракт в Хавара. Минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу, идентифицировал одного из ликвидированных как 26-летнего Мухаммеда Ваэля Газзави.



Также поступили сообщения о нескольких раненых. Точное количество выясняется.



Ранее палестинцы сообщили, что силы ЦАХАЛа окружили дом палестинца в Дженине, и утверждают, что в ходе перестрелки был ранен один палестинец. Палестинцы также сообщили, что израильские военные выпустили ракеты по дому влиятельного палестинца в Дженине, и дом обрушился.

