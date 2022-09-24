



Силы безопасности Израиля арестовали ячейку ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли серию обстрелов в Иудее и Самарии и арестовали нескольких палестинцев, принадлежащих к ячейке, возглавляемой ХАМАСом.



Во время одной из атак, произошедшей еще 9 сентября, израильтянин был легко ранен после того, как его автомобиль был обстрелян, когда он проезжал мимо палестинской деревни Эйнабус, недалеко от Хувары и Шхема.



По данным ШАБАКа, ячейка открыла огонь по двум израильским автомобилям, выпустив из проезжавшей машины около 11-ти 9-миллиметровых пуль, сообщает Jerusalem Post.



"Расследование все еще продолжается, но, судя по всей имеющейся у нас информации, ответственность за совершение теракта несет военный отряд ХАМАСа, возглавляемый боевиками ХАМАСа из Газы", - заявили в ШАБАКе.



Также в ходе операции было конфисковано оружие, использованное при нападениях, вместе с боеприпасами.



"ШАБАК вместе с Армией обороны Израиля и израильской полицией продолжит работу, чтобы помешать попыткам ХАМАСа продвигать террористическую деятельность против Израиля", - говорится в заявлении ШАБАКа.



Силы безопасности также арестовали палестинского подростка, который 15 сентября совершил обстрел поселения Кармель. В ходе атаки был ранен учащийся ешивы.



Согласно данным, опубликованным ШАБАКом, в августе на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме было совершено не менее 23 обстрелов - по сравнению с 15 инцидентами в июле.



В связи с увеличением количества обстрелов палестинскими боевиками на севере Иудеи и Самарии, в этот район был переброшен дополнительный батальон сил "Голани". Дополнительные батальоны будут отправлены в другие части района во время праздников для предотвращения нападений.