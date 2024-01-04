



Комплекс террористических туннелей уничтожен, больница Шифа не пострадала



Комплекс террористических туннелей, расположенный рядом с больницей Шифа в Газе, был ликвидирован ЦАХАЛом. Самой больнице больнице и окружающим зданиям,не было причинено никакого ущерба.



Солдаты подразделения Яхалом совместно со спецназом ликвидировали туннельный маршрут ХАМАСа, проложенный под больницей Шифа и обнаруженный ЦАХАЛом.



**תיעוד מיוחד נחשף תיעוד השמדת תוואי המנהרות שהתפרס על פני כ-250 מטרים מתחת ומסביב לבית החולים אל-שיפא'..** pic.twitter.com/iYJ5lbvJ7K — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) January 3, 2024

Несмотря на работы по ликвидации обширных подземных туннелей, наземное здание больницы не пострадало, и гуманитарные услуги в больнице были продолжены.Длина тоннеля под больницей Шифа составляла более чем на 250 метров, и он вел к террористической инфраструктуре ХАМАСа и являлся базой для проведения террористических операций.ХАМАС намеренно создал свою подземную туннельную инфраструктуру под больницей и соединил ее с близлежащими туннельными шахтами, чтобы свободно и скрытно вести свою деятельность под землей.