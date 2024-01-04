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Комплекс террористических туннелей уничтожен, больница Шифа не пострадала
04.01.2024 13:13 Алина Груднева

Комплекс террористических туннелей уничтожен, больница Шифа не пострадала


Комплекс террористических туннелей, расположенный рядом с больницей Шифа в Газе, был ликвидирован ЦАХАЛом. Самой больнице больнице и окружающим зданиям,не было причинено никакого ущерба.

Солдаты подразделения Яхалом совместно со спецназом ликвидировали туннельный маршрут ХАМАСа, проложенный под больницей Шифа и обнаруженный ЦАХАЛом.
 



Несмотря на работы по ликвидации обширных подземных туннелей, наземное здание больницы не пострадало, и гуманитарные услуги в больнице были продолжены.

Длина тоннеля под больницей Шифа составляла более чем на 250 метров, и он вел к террористической инфраструктуре ХАМАСа и являлся базой для проведения террористических операций. 

ХАМАС намеренно создал свою подземную туннельную инфраструктуру под больницей и соединил ее с близлежащими туннельными шахтами, чтобы свободно и скрытно вести свою деятельность под землей.

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