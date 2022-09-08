Шейх Камаль Хатиб: "В Рош ха-Шана могут вспыхнуть беспорядки на Храмовой горе"
Шейх Камаль Хатиб, заместитель лидера Северной фракции Исламского движения, предупредил, что в Рош ха-Шана на Храмовой горе могут начаться ожесточенные столкновения.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Хатиб предостерег от "намерений евреев трубить в шофар, приносить в жертву животных и осквернять мечеть Аль-Акса в еврейский праздник Рош ха-Шана".
По словам шейха, такие действия "вызовут беспорядки".
"Мечеть Аль-Акса никогда не будет Храмом и останется в руках мусульман", - заявил он.