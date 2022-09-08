



Шейх Камаль Хатиб: "В Рош ха-Шана могут вспыхнуть беспорядки на Храмовой горе"

Шейх Камаль Хатиб, заместитель лидера Северной фракции Исламского движения, предупредил, что в Рош ха-Шана на Храмовой горе могут начаться ожесточенные столкновения.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Хатиб предостерег от "намерений евреев трубить в шофар, приносить в жертву животных и осквернять мечеть Аль-Акса в еврейский праздник Рош ха-Шана".



По словам шейха, такие действия "вызовут беспорядки".



"Мечеть Аль-Акса никогда не будет Храмом и останется в руках мусульман", - заявил он.



