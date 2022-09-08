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Шейх Камаль Хатиб: "В Рош ха-Шана могут вспыхнуть беспорядки на Храмовой горе"
08.09.2022 09:43 Ольга Белозерова

Шейх Камаль Хатиб: "В Рош ха-Шана могут вспыхнуть беспорядки на Храмовой горе"

Шейх Камаль Хатиб, заместитель лидера Северной фракции Исламского движения, предупредил, что в Рош ха-Шана на Храмовой горе могут начаться ожесточенные столкновения.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Хатиб предостерег от "намерений евреев трубить в шофар, приносить в жертву животных и осквернять мечеть Аль-Акса в еврейский праздник Рош ха-Шана".

По словам шейха, такие действия "вызовут беспорядки".

"Мечеть Аль-Акса никогда не будет Храмом и останется в руках мусульман", - заявил он. 

 

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