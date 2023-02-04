



ШАБАК раскрыл заговор террористов ХАМАС

ШАБАК предотвратил террористический заговор ХАМАС и арестовал двух граждан Израиля по подозрению в причастности к нему, сообщило агентство в пятницу.



В рамках совместной деятельности израильских сил безопасности и отдела по борьбе с преступностью района Менаше израильской полиции двое граждан Израиля — Мохаммад Амин Мослах, 24 года, и Мохаммад Файад Махамид, 28 лет — были арестованы несколько недель назад.



Расследование показало, что Мосла был завербован группой боевиков-террористов, действовавших в составе военного крыла ХАМАС в Газе, для проведения теракта в Израиле, и что он завербовал своего друга Махамида.



Эти двое разорвали контакт с первоначальной террористической группировкой в Газе из-за возникших разногласий относительно подходящей цели для нападения. Им было приказано спланировать нападение в день выборов, но боевики ХАМАС требовали, чтобы нападение было направлено против гражданских лиц, а два израильтянина хотели атаковать солдат.



Разорвав связи с ХАМАСом в Газе, Мосла и Махамид украли оружие у солдат, готовясь в конечном итоге применить его. Чтобы претворить свои планы в жизнь, они начали собирать разведданные об автобусных остановках, часто посещаемых солдатами, практиковались в стрельбе из различных видов огнестрельного оружия и угнали автомобиль.



Подозреваемые несколько раз осматривали автобусные остановки на дороге между Кафр-Карой и Гиват-Адой, а также вдоль шоссе 65.



В конечном итоге они решили совершить нападение на солдат на автобусной остановке рядом с учебной базой бригады Голани, которая расположена в районе Кафр-Кара, поскольку она часто заполнена солдатами ЦАХАЛа, особенно по четвергам.



Результаты расследования были отправлены в окружную прокуратуру Хайфы, и в пятницу против Мосла и Махамида было предъявлено обвинение в серьезныхнарушениях безопасности.

